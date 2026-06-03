Detienen a presunto narcomenudista en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*3 de junio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Como resultado de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) detuvieron a Kevin Adael “N”, de 19 años de edad, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

Durante recorridos de vigilancia y prevención del delito, policías municipales atendieron un señalamiento ciudadano sobre un hombre que vestía ropa oscura y portaba una bolsa tipo cangurera color negro, quien presuntamente realizaba actividades relacionadas con la venta de sustancias ilícitas en la vía pública.

De manera inmediata, los elementos ubicaron a una persona cuyas características coincidían con las reportadas. Con estricto apego a los derechos humanos y conforme a los protocolos de actuación policial, realizaron una inspección preventiva, localizando entre sus pertenencias cuatro bolsas con hierba verde seca con características similares a la droga conocida como marihuana, así como dos envoltorios de plástico transparente que contenían una sustancia con características similares a la droga denominada cristal.

Derivado de estos hechos, Kevin Adael “N” fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente por su probable participación en hechos con apariencia de delitos contra la salud, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.