Intensifican operativos de seguridad en mercados y juntas auxiliares: SSP

– Mediante el despliegue “Puebla Segura” se refuerza la vigilancia principalmente en la zona norte de la capital.

– Más de 180 elementos de MARINA, DEFENSA, GN, Policía Estatal y Policía Municipal participan para prevenir e inhibir la comisión de delitos.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Con un despliegue estratégico de más de 180 elementos, las fuerzas de seguridad implementan el operativo “Puebla Segura” en la zona norte de la capital, a fin de fortalecer la presencia policial e inhibir actividades ilícitas.

El director de la Policía Estatal Preventiva, teniente Raymundo Garduño Hernández, destacó que esta acción coordinada entre los tres órdenes de gobierno contempla patrullajes aéreos y terrestres, además de labores de proximidad social en mercados, colonias y juntas auxiliares.

Por su parte, el subsecretario de Operatividad Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, el mayor Isidro Miguel Cruz, subrayó que las labores operativas interinstitucionales tienen la finalidad de construir entornos de paz en la capital y focalizar la atención a zonas prioritarias.

En este operativo destaca el trabajo conjunto entre Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla.

Las fuerzas de seguridad llevan a cabo labores de vigilancia y puntos de inspección en colonias como San José los Cerritos, Bosques de San Sebastián, La Ciénega, 10 De Mayo, Bosques de Santa Anita, Adolfo López Mateos. El despliegue también contempla las juntas auxiliares La Resurrección, San Pablo Xochimehuacan, así como los mercados La Acocota y Morelos.

Para ampliar la cobertura operativa, un helicóptero de la Policía Estatal realiza sobrevuelos y brinda apoyo a las acciones que desarrollan en tierra elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Municipal.