350 elementos de seguridad en el partido España contra Perú: Félix Pallares

María Tenahua

El secretario de Seguridad Ciudadana en Puebla, Félix Pallares Miranda, informó que para el próximo partido de entrenamiento que se realizará en el estadio Cuauhtémoc de las selecciones España y Perú, se desplegarán 350 elementos, para seguridad de los asistentes.

En entrevista, tras concluir su participación en Smart City Expo Latam Congress, refirió que trabajarán de la misma forma que se hizo cuando se desarrolló el partido de fútbol entre la selección mexicana y Ghana.

Agregó que este martes sostuvo una reunión con los diferentes niveles de gobierno en donde se determinó el esquema que van a implementar para este día.

Asimismo, indicó que en la reunión participaron personal de seguridad del estadio Cuauhtémoc y de quienes realizan este tipo de eventos deportivos, así como Guardia Nacional, Ejército Mexicano, la policía estatal y la municipal.