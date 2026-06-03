Mercados 5 de Mayo, Morelos, Hidalgo, Zapata y Zaragoza, los más visitados: Franco Rodríguez

María Tenahua

El titular de la secretaría general de Gobierno del municipio de Puebla, Franco Rodríguez Álvarez, precisó que los mercados 5 de Mayo, Morelos, Hidalgo, Zapata y Zaragoza son los que requieren más atención, debido a que tienen mayor movilidad de gente.

En este sentido, descartó que sean considerados focos rojos, solamente son de mayor supervisión por la dependencia.

“Los operativos son permanentes y, principalmente en estos mercados, se tienen elementos de Seguridad Ciudadana al interior”, enfatizó.