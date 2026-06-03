“Enseñar para aprender”: BUAP fortalece su internacionalización con el apoyo a becarias estadounidenses

Desde Puebla

Realizar una estancia en la BUAP como asistente de enseñanza de inglés, gracias al programa Fulbright-García Robles ETA, fue una experiencia enriquecedora para las becarias Rosa Anderson Barrera y Blanca Ángela Godoy, quienes vivieron la inmersión lingüística, el acercamiento directo con otra cultura y la posibilidad de crear contactos profesionales binacionales.

El programa Fulbright-García Robles de Asistente de Enseñanza de Inglés (ETA) apoya a universitarios estadounidenses recién graduados para realizar estancias en instituciones de educación superior mexicanas y escuelas binacionales. El programa, administrado por la Comisión de Intercambio Educativo y Cultural Estados Unidos-México (COMEXUS), permite que los becarios apoyen a profesores locales de inglés, mejorando la experiencia docente.

Acompañadas por la Dirección General de Internacionalización de la BUAP, Rosa Anderson Barrera fue ubicada en la preparatoria 2 de Octubre de 1968, mientras que Blanca Ángela Godoy apoyó en la Facultad de Lenguas. Ambas son estadounidenses, pero con raíces latinas, de ahí su interés por acercarse a la cultura mexicana.

Conexión con la cultura mexicana: Anderson

Rosa Anderson Barrera creció en Chattanooga, Tennessee y se graduó en Yale College en 2025, de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos con un certificado en español. Sus estudios se centraron en la intersección entre los derechos de los inmigrantes y los trabajadores, así como asuntos exteriores entre Estados Unidos y América Latina.

Su tesis final abordó casos de recuperación de tierras indígenas en Guatemala y Patagonia, un trabajo de campo que ella realizó en ambos países. En su tiempo libre, colabora con coaliciones de inmigrantes de base, en la enseñanza del inglés para adultos y como mentora de jóvenes. Su interés por las poblaciones migrantes viene de su historia personal, ya que su mamá es guatemalteca.

Durante su estancia en la BUAP buscó transmitir la cultura e historia de Estados Unidos: “Estudié Ciencias Políticas y me gusta encontrar aspectos vinculados a movimientos sociales y economía e historia, sobre eso conversamos con los estudiantes. También di clases a docentes y talleres para alumnos con un nivel avanzado de inglés, con el objetivo de mejorar sus habilidades a través de interpretaciones literarias”, refirió. Asimismo, Rosa Anderson tomó en la BUAP un curso de mixteco y otro de Historia Contemporánea de México, lo que facilitó su conexión con la cultura mexicana a través del conocimiento y de las lenguas originarias.

Blanca Ángela Godoy

Blanca Angela Godoy, quien se integró a la Facultad de Lenguas con el objetivo de fortalecer los vínculos académicos y culturales entre México y Estados Unidos. Licenciada en Ciencias Políticas, se formó en la Universidad del Sur de California (USC) bajo la tutoría de abogados de derechos civiles y líderes comunitarios. Su compromiso con el avance de la diáspora mexicana se refleja en su sólida experiencia práctica, que incluye pasantías en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, DC, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Oficina del Defensor Público de Los Ángeles y el Proyecto de Educación Penitenciaria.

Al colaborar estrechamente con los programas de la Licenciatura en la Enseñanza del Inglés y bajo la tutoría de la Profesora Dalila Ortiz López, Blanca Angela potencia las habilidades de comunicación de los futuros docentes de inglés, brindándoles la confianza necesaria para dominar la lengua meta. Su entusiasmo es contagioso: logra que el inglés trascienda las paredes del salón, convirtiéndolo en una herramienta de interacción constante. A través de sus clubes de conversación, ha creado espacios seguros y dinámicos para que estudiantes de todos los niveles encuentren su voz.

Encabezó también el conversatorio “Más Allá de la Frontera: Resistencia Latina y Afroamericana en Estados Unidos”, en el que habló abiertamente y profundizó en temas críticos: “Me voy de la BUAP con la autoestima fortalecida, porque me tuve que preguntar qué es lo que voy a enseñar o aportar a este grupo de estudiantes, eso me obligó a creer y tener confianza en mis decisiones y adquirir más experiencia docente, porque enseñar, te ayuda a aprender más”, concluyó.