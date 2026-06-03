Biotecnología BUAP ofrece egresados con innovación y propósito en su ADN

María Huerta

La rectora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, encabezó la ceremonia de graduación de 47 egresados, de la Licenciatura en Biotecnología, Generación 2021-2026, en el auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU).

“Hoy es un día especial para nuestros graduados. Su carrera es difícil de definir, pero es fácil de explicar con desarrollos tan cotidianos, desde lo que comemos y usamos, por ejemplo, los detergentes o las vacunas.

De ahí que esta labor sea de suma importancia. Les deparan aventuras en el laboratorio y un futuro prometedor”, resaltó la rectora de la máxima casa de estudios, Lilia Cedillo.

Al respecto, Dolores López Morales, directora de la Facultad de Ciencias Biológicas, expuso que esta generación lleva en su ADN profesional, innovación con propósito para el desarrollo de vacunas, por ejemplo; transferencia tecnológica para ser el puente entre la ciencia y la sociedad; además de trabajo en equipo y multidisciplinariedad como herramientas.

A esta ceremonia también asistieron como padrinos de generación Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado; Carlos Alberto Contreras Paredes, coordinador de la Licenciatura en Biotecnología, e Ivonne Pérez Xochipa, académica de esta facultad.