Gobierno de Puebla busca que la panga sea turística y recreativa: Armenta

Erika Méndez

El gobierno de Puebla buscará que la panga sea turística y que detone la economía de la región Valsequillo, señaló el mandatario, Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, anunció que la panga seguirá funcionando, pero se va a modificar, debido a que generaba ingresos a una cooperativa.

Sin embargo, ahora se le darán características recreativas e, incluso, impulsarán la producción de flores frutales y forestales, detalló el gobernador.