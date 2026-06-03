PT y PAN encabezan lista de multas a partidos políticos; deberán cubrir sanciones por 5.8 millones de pesos

Jorge Barrientos

Los partidos políticos con registro en Puebla deberán pagar multas por un monto global superior a los 5.8 millones de pesos, derivadas de diversas irregularidades detectadas por las autoridades electorales. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido Acción Nacional (PAN) concentran las sanciones más elevadas, de acuerdo con la calendarización aprobada por el Instituto Electoral del Estado (IEE).

A través del acuerdo CG/AC-0006/2026, el organismo electoral dio a conocer el esquema mediante el cual se realizarán los descuentos correspondientes a cada fuerza política, recursos que serán retenidos directamente de las ministraciones que reciben mensualmente como parte de su financiamiento público.

El Partido del Trabajo es el instituto político con la mayor cantidad de recursos por cubrir, al acumular tres sanciones que suman 2 millones 869 mil 987.29 pesos. Como parte del calendario de pago, en mayo se le descontó un millón 179 mil 608.52 pesos, mientras que en junio y julio deberá cubrir 637 mil 355.83 pesos en cada mes. El saldo restante, de 415 mil 667.19 pesos, será liquidado en agosto.

Por su parte, el Partido Acción Nacional enfrenta una sanción total de 2 millones 756 mil 51.18 pesos. Para cubrir este monto, durante mayo se le retuvo un millón 290 mil 367 pesos y una cantidad similar será descontada en junio. Finalmente, en julio deberá cubrir el remanente de 175 mil 316.32 pesos.

En tanto, Morena recibió una multa considerablemente menor en comparación con las dos fuerzas políticas anteriores, al registrar una sanción de 167 mil 151.91 pesos.

El resto de los partidos también deberá solventar penalizaciones económicas. El Partido Verde Ecologista de México tendrá que pagar 37 mil 817 pesos; Movimiento Ciudadano, 30 mil 350 pesos; Pacto Social de Integración (PSI), 20 mil 271 pesos; Nueva Alianza Puebla, 10 mil 512.65 pesos; y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 6 mil 487.83 pesos.

Las autoridades electorales recordaron que las sanciones económicas derivan de incumplimientos detectados en las obligaciones de los partidos políticos y que los montos serán cubiertos mediante descuentos automáticos a los recursos públicos que reciben de manera periódica.