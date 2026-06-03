Manuel Valencia pide a Jaime Aurioles asumir su defensa jurídica sin escudarse en Morena

Jorge Barrientos

El activista político Manuel Valencia Martínez fijó su postura respecto a las declaraciones emitidas recientemente por el diputado local Jaime Aurioles, a quien exhortó a enfrentar de manera personal los procesos legales que pudieran existir en su contra y evitar utilizar al partido Morena como mecanismo de protección política.

Valencia Martínez señaló que cualquier asunto de carácter jurídico debe resolverse en las instancias correspondientes y bajo el marco de la ley, por lo que consideró que los servidores públicos tienen la responsabilidad de asumir las consecuencias de sus actos sin involucrar a las instituciones partidistas.

En ese sentido, pidió al legislador dejar de “cobijarse” en Morena y presentar su defensa ante los tribunales competentes, donde, dijo, deberá demostrar la legalidad de sus actuaciones y responder a los señalamientos que se le atribuyen.

Asimismo, sostuvo que la vida interna de los partidos políticos no debe utilizarse para desviar la atención de asuntos legales, ya que la ciudadanía exige transparencia, rendición de cuentas y respeto al Estado de Derecho por parte de quienes ocupan cargos de representación popular.

El posicionamiento de Manuel Valencia Martínez surge en respuesta a las recientes declaraciones realizadas por Jaime Aurioles, en medio del debate político que se ha generado en torno a diversos señalamientos y controversias públicas.

Finalmente, Valencia Martínez reiteró que corresponde a las autoridades judiciales determinar cualquier responsabilidad, por lo que insistió en que los actores políticos deben privilegiar el respeto a las instituciones y permitir que los procesos legales se desarrollen sin presiones ni argumentos de carácter partidista.