32 menores se han suicidado este año en Puebla: Salud

- Este 2025 se han registrado 123 suicidios
Erika Méndez
Durante este 2025, se han registrado en Puebla 125 suicidios, reveló el titular de la secretaría de Salud, Carlos Olivier.
En conferencia de prensa, dijo que el 25% de los casos corresponde a menores de edad, es decir; 32, quienes presentaban problemas psicológicos.
En este sentido, resaltó la importancia de atender la salud mental, principalmente porque están cerca los meses con aumento en los casos, es decir, noviembre y diciembre.
