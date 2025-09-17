32 menores se han suicidado este año en Puebla: Salud

Este 2025 se han registrado 123 suicidios

Erika Méndez

Durante este 2025, se han registrado en Puebla 125 suicidios, reveló el titular de la secretaría de Salud, Carlos Olivier.

En conferencia de prensa, dijo que el 25% de los casos corresponde a menores de edad, es decir; 32, quienes presentaban problemas psicológicos.

En este sentido, resaltó la importancia de atender la salud mental, principalmente porque están cerca los meses con aumento en los casos, es decir, noviembre y diciembre.