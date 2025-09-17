Identifican cadáver tirado en Analco: ¡Hombre asesinado era locatario del mercado Morelos!

Desde Puebla

En el amanece del lunes 15 de septiembre 2025, se localizó un cuerpo en el parque de Analco, fue abandonado el cadaver de un hombre envuelto en una lona, junto a dos cartulinas entre grupos delictivos rivales.

Comerciantes del mercado Morelos aseguraron que el cuerpo podría pertenecer a su compañero Willivaldo N, desaparecido días atrás y quien habría sido llevado con violencia por personas ajenas a su centro de abasto.