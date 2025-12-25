Ejecutaron a tres en junta auxiliar de Tehuacán

Desde Puebla
Varias detonaciones se escucharon pensaban que eran cuetitos por la temporada, minutos después se alertó a policías de la junta auxiliar de la Magdalena Cuayucatepec, que de manera inmediata ubicaron a tres varónes tirados en la calle.
Paramédicos atendieron a los lesionados, uno carecia de signos vitales y los otros 2 fallecieron dentro del hospital.
You may also like
-
Redes de extorsión y narcomenudeo, detectados en mercados y tianguis de Puebla
-
Rateros hacen su Nochebuena en Huauchinango y se llevan camioneta
-
Detienen a dos presuntos asaltantes de tiendas de la colonia Valle del Rey
-
Encuentran cuatro cadáveres en carretera de Huauchinango
-
Video: Hoy es el 7mo aniversario del helicopterazo que provocó los fallecimientos de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle