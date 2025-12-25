Ejecutaron a tres en junta auxiliar de Tehuacán

Desde Puebla

Varias detonaciones se escucharon pensaban que eran cuetitos por la temporada, minutos después se alertó a policías de la junta auxiliar de la Magdalena Cuayucatepec, que de manera inmediata ubicaron a tres varónes tirados en la calle.

Paramédicos atendieron a los lesionados, uno carecia de signos vitales y los otros 2 fallecieron dentro del hospital.