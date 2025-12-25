En Huauchinango, Rogelio López usa las patrullas…para compras navideñas

Abelardo Domínguez

Mientras Huauchinago arde por la inseguridad y el robo de vehículos, en redes sociales denuncian a patrulla municipal de compras en la capital poblana.

De compras navideñas captan a patrulla de Huauchinango en Puebla capital.

En redes sociales, reviraron que la patrulla PM117HG estuvo de compras en una tienda de la capital poblana sobre el Bulevar del Niño Poblano.

Reclaman que debería estar cuidando a los ciudadanos del municipio, en lugar de estar como vehículo para compras navideñas.