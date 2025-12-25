Redes de extorsión y narcomenudeo, detectados en mercados y tianguis de Puebla

María Huerta
El grupo de inteligencia de la secretaría de Seguridad Pública del estado ha identificado a diversos grupos delincuenciales y organizaciones, que operan en mercados y tianguis de Puebla y cometen extorsión y narcomenudeo.
Informó el vicealmirante Francisco Sánchez González que la recuperación de los espacios públicos es una prioridad, ya que se ha detectado que tanto los mercados como sus estacionamientos representan focos rojos por actividades ilícitas, afectan directamente a locatarios, comerciantes y empresas proveedoras.
Como parte de los operativos, la incursión de fuerzas especiales en el Mercado Morelos permitió la detención de dos personas, quienes se identificaron como integrantes de una organización delictiva de alcance nacional, además de la localización de dos bodegas presuntamente relacionadas con estos hechos.
