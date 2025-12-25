Rateros hacen su Nochebuena en Huauchinango y se llevan camioneta

Abelardo Domínguez

Imparables robos en esa colonia.

Se solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar esta camioneta de color verde con placas de circulación HR-2342-F de Hidalgo.

Sobre la calle Insurgentes, colonia Santa Catarina se desconoce el rumbo, ya que solo hay salida a la López y a la 5 de mayo o Perales.

Cualquier dato, favor de reportarlo únicamente a las autoridades correspondientes para evitar asuntos de EXTORSIÓN.