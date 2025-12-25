Consejos prácticos para cuidar tu peso en la época navideña

Es común que en temporada navideña las personas aumenten de peso debido al incremento en el consumo de alimentos y la baja actividad física

Por el MNH Jorge Abraham García Íñiguez y la MEd. Paulina Elizabeth Ochoa Moreno, académicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Con la llegada de las festividades y convivios de la temporada navideña y fin del año es común incrementar el consumo de energía en la dieta, lo que se refleja en el aumento de peso y grasa corporal.

La cantidad de eventos sociales y la calidad de los alimentos que se ofrecen en las posadas son un determinante para dicho incremento de peso.

Algunos consejos que se sugieren para poder enfrentar de manera más saludable la temporada son los siguientes:

Incrementa la actividad física que realizas durante el mes de diciembre. Fija una meta de realizar por lo menos 20 días del mes actividad física, lo que te ayudará a gastar más calorías de las que consumes.

Modera la cantidad de alimentos que consumes en las posadas. La mayoría de los alimentos que se ofrecen en dichos eventos son del grupo de cereales con grasa y azúcares, así que es recomendable consumir porciones pequeñas.

Mantener buenos hábitos de descanso. Respetar tus horas de descanso harán que tu cuerpo pueda regular de mejor manera las hormonas encargadas del metabolismo.

Evita el consumo excesivo de alcohol. Preferentemente se sugiere evitar el consumo de bebidas alcohólicas en cada uno de los eventos.

Evita el alto consumo de bebidas azucaradas. En un evento de 5 horas se consumen en promedio 600 kcal provenientes de refrescos.

Incrementa la ingestión de frutas y verduras durante el día. Preferir el consumo de entre 5 y 6 porciones de frutas y verduras en los diferentes tiempos de comida durante el día.

Preferir que la mayoría de la bebida que consumes durante los eventos sea agua natural.

Recuerda acudir con tu nutriólogo para establecer estrategias individuales para poder enfrentar de manera más saludable la temporada navideña.

La convivencia familiar en esta temporada es lo más importante, pero se sugiere tomar en cuenta que cuidar tu salud y evitar el gran incremento de peso te ayudará a mantener tu composición corporal en un estado saludable.

Disfruta la temporada realizando mejores elecciones alimentarias para comenzar el año con la mejor disposición de mejorar tus hábitos de alimentación y disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas.