Ciclo escolar 2025-2026 se mantiene sin cambios, clases terminarán el 15 de julio: SEP

LA JORNADA

Ciudad de México. De forma unánime, la Secretaria de Educación Pública (SEP) y autoridades educativas estatales acordaron mantener el calendario escolar 2025-2026 vigente, con lo cual, el término de clases será el próximo 15 de julio.

En la Primera reunión nacional plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), las autoridades educativas determinaron mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, preservando los 185 días efectivos de clase establecidos en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de junio de 2025.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, indicó que en la reunión que se prolongó por casi seis horas, se realizó un análisis exhaustivo del impacto territorial de las medidas planteadas el pasado 7 de mayo.

Destacó que esta determinación privilegia el derecho superior de niñas, niños y adolescentes a una educación integral, al tiempo que brinda certeza y estabilidad a millones de familias cuya organización cotidiana depende del calendario escolar.

En este sentido, subrayó que el Gobierno de México también acordó que ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, como altas temperaturas o los requerimientos logísticos derivados del Mundial de Futbol, de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación, podrán realizarse ajustes al calendario escolar, siempre que se garantice el cumplimiento del Plan y Programas de Estudio.

También, indicó que el cierre del ciclo escolar no representa sólo la conclusión administrativa de un calendario, sino un momento pedagógico de síntesis, acompañamiento, evaluación formativa y fortalecimiento de capacidades para la continuidad de las trayectorias educativas.

Por eso, hizo un llamado a las familias y al magisterio a reforzar las acciones en este fin de ciclo para que alcancemos profundas experiencias de aprendizajes para los estudiantes.

A la vez, establecieron mantener el carácter del CONAEDU como un espacio democrático, plural y de diálogo respetuoso, donde a partir de las diferencias y diversos contextos de nuestro país, se logre la unidad como la gran fortaleza del Sistema Educativo Nacional.

Al salir del encuentro, varios secretarios educativos de las entidades confirmaron este acuerdo, entre ellos, Guillermo Adame Calderon, de Durango, quien indicó que se buscó proteger el interés primordial de las niñas y los niños de México.

Este acuerdo se votó por unanimidad y el secretario federal dará el anuncio oficial, indicó Mario Chávez, autoridad educativa de la Ciudad de México.

En esta reunión se reconocieron las diversidades regionales y locales, pues no es lo mismo los estados del norte, entonces, se mantendrá el calendario oficial, pero se considerarán ajustes regionales al ser un país diverso, precisó Gabriela Molina, secretaria d educación en Michoacán. Agregó que en su entidad, las clases concluyen el 15 de junio.

A la vez, se dio un espacio en el que cada representante educativo de los estados tuvo un espacio de dar sus consideraciones y “fuimos muy puntuales. Quedarnos con el calendario escolar vigente, cumplir con la normatividad, apoyar a la economía de las familias. Llegamos a un acuerdo unánime”, confirmó Luis Ignacio Sánchez, autoridad educativa en Guanajuato.