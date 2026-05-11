Estudiante BUAP competirá por México en la Olimpiada Femenil Europea de Informática

María Huerta

Magali Tochihuitl García, estudiante de la Preparatoria Regional Simón Bolívar de la BUAP, forma parte de la Delegación Mexicana (conformada por cuatro alumnas) que representa a México en la sexta edición de la European Girls’ Olympiad in Informatics (EGOI) 2026, a realizarse del 12 al 18 de mayo, en Italia.

La competencia se centra en la resolución de problemas lógico-matemáticos complejos utilizando lenguajes de programación de alto rendimiento como C++.

Al respecto Magali Tochihuitl García, estudiante de la Preparatoria Regional Simón Bolívar de la BUAP, se dijo contenta de la oportunidad.

“Me llena de orgullo representar a mi país en una competencia tan importante en el mundo de la tecnología, como lo es la EGOI, estoy muy emocionada, estoy muy feliz, me pone muy contenta este hecho.

“Me enorgullece representar a mi ciudad, a mi estado y pues ahora a mi país.

“Hice todo el proceso necesario para aplicar, los exámenes que me pedían como filtro parA la selección de las chicas que se irían a participar a la EGOI.

“Después de mucho trabajo, mucha constancia y códigos hechos logré llegar.

“Son dos días de examen. Cada día tiene de cuatro a cinco problemas. Varía mucho de cómo es la organización este año, pero estamos en expectativa de que sean cuatro problemas por día. Estamos hablando de un total de ocho problemas.

“Básicamente es una serie de problemas, te plantean una historia, una situación, un problema. Te dan algunos datos que entran en un código el cual tú tienes que escribir y ese código te tiene que dar una solución la cual pues debe ser la adecuada de acuerdo al problema que se te plantea y esos códigos se evalúan en un rango del 1 al 100 toda la mecánica es individual.

“Semanalmente, yo trabajo varias series de problemas, de ejercicios a los que se les tiene que escribir un código.

“A mí me interesa mucho el área de ciencias y de tecnología, sí he participado en otra series de concursos, por ejemplo, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y también dentro de mi preparatoria”.