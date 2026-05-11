Reducen 8.8% la incidencia delictiva en San Pedro Cholula

*- Estrategias de vigilancia, proximidad social y prevención fortalecen la tranquilidad de las familias cholultecas.*

Desde Puebla

*11 de mayo, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* Gracias a la implementación de acciones preventivas, estrategias de proximidad social y más de 90 operativos de vigilancia, el Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, logró durante abril de 2026 una reducción del 8.8% en la incidencia delictiva, en comparación con el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, diversos delitos registraron una disminución significativa derivado de las estrategias de seguridad implementadas en el municipio:

• Robo a casa habitación: 20%

• Robo de vehículo automotor: 34.4%

• Robo de motocicleta: 60%

• Robo en transporte público: 50%

• Acoso sexual: 100%

• Robo total: 17.9%

*ACCIONES EN BENEFICIO DE LAS Y LOS CHOLULTECAS*

*SEGURIDAD*

Durante el mes de abril, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) puso a disposición del Juez Calificador a 72 personas por faltas administrativas. Asimismo, cuatro personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades ministeriales por su probable participación en delitos como robo a comercio, violencia familiar y delitos contra la salud.

Además, se logró la recuperación de un vehículo con reporte de robo.

*PREVENCIÓN Y PROXIMIDAD SOCIAL*

A través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, se brindaron 70 atenciones y 10 acompañamientos a distintas dependencias. De igual forma, se integraron cinco comités vecinales y se realizó una reunión con habitantes de San Sebastián Tepalcatepec, San Matías Cocoyotla y la zona centro, fortaleciendo la participación ciudadana y la proximidad social.

Como parte del programa “Escuela Segura Interactiva”, se impartieron pláticas y talleres que beneficiaron a más de 980 estudiantes de las juntas auxiliares de San Matías Cocoyotla, San Cristóbal Tepontla, San Cosme Texintla, Rafael Ávila Camacho (Manantiales), San Diego Cuachayotla, Santa Bárbara Almoloya, Santa María Acuexcomac y Santiago Momoxpan.

Por otra parte, mediante la Dirección de Vialidad Municipal, 20 mujeres participaron en el curso básico de manejo, donde adquirieron conocimientos sobre conducción preventiva, reglamento vial y mecánica básica, fortaleciendo su autonomía y seguridad vial.

Asimismo, se realizaron 11 sesiones del programa “Juguemos a Circular”, beneficiando a más de 2 mil 320 estudiantes con actividades enfocadas en el autocuidado y la movilidad segura.