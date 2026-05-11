Comisión del Congreso avala prevenir y eliminar la discriminación en Puebla

– El proyecto de dictamen incorpora en la Ley las definiciones de discriminación interseccional, directa, estructural y por asociación, para su atención integral

Desde Puebla

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, que preside el diputado Roberto Zataráin Leal, avaló el proyecto de dictamen para adicionar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de incluir de forma expresa las definiciones de discriminación interseccional, directa, estructural y por asociación, conforme a la Ley Federal.

Con esta iniciativa, presentada por la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala, se busca evitar interpretaciones restrictivas o limitadas que impidan reconocer y atender de manera integral las múltiples formas de discriminación que enfrentan las personas, particularmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad múltiple.

Al introducir estas definiciones, se fortalecen las herramientas jurídicas del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la discriminación en todas sus formas, al garantizar una protección más efectiva de los derechos humanos.

El dictamen busca armonizar la legislación estatal con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y no discriminación, dotando al Estado de Puebla de herramientas jurídicas más precisas para prevenir, identificar y sancionar conductas discriminatorias desde una perspectiva integral e incluyente.

Por otra parte, se aprobó el proyecto de dictamen con minuta de decreto por el que se reforman las fracciones XXXIX y XL y se adiciona la fracción XLI al artículo 6 Bis de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla.

La finalidad de esta propuesta, presentada por el diputado Jaime Natale Uranga, es considerar como una forma de discriminación la acción de impedir, negar, restringir o condicionar el acceso a establecimientos públicos y privados, así como a cualquier espacio donde se desenvuelvan personas con discapacidad que requieran el acompañamiento o apoyo de un perro guía o animal de asistencia.

A la sesión del órgano colegiado asistieron los diputados Roberto Zataráin Leal, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Julio Miguel Huerta Gómez, Elpidio Díaz Escobar y José Miguel Trujillo de Ita, así como las diputadas Angélica Patricia Alvarado Juárez y Luana Armida Amador Vallejo.