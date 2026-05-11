En los 10 días, fuerzas de seguridad detienen a 124 personas

– Prevalece el trabajo entre SEMAR, DEFENSA, GN, Seguridad Pública y corporaciones municipales.

– También se aseguraron 17 mil 140 litros de gas LP, 540 envoltorios con droga, 81 cartuchos útiles y 9 armas de fuego.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Como resultado de la implementación de más de 660 acciones operativas en el estado, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 124 personas, durante el periodo que comprende del 1 al 10 de mayo.

Durante este mismo lapso, la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno permitió la recuperación de 17 mil 140 litros de gas LP, la inhabilitación de una toma clandestina y la localización de cuatro inhibidores de señal.

Asimismo, y derivado de patrullajes focalizados, se retiraron de las calles 540 envoltorios con marihuana, cristal, cocaína y heroína, así como 81 cartuchos útiles y nueve armas de fuego de distintos calibres.

Como parte de las acciones de vigilancia, se recuperaron 129 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 19 unidades más por estar relacionadas en la comisión de conductas delictivas.

En las labores de disuasión y reacción operativa participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y corporaciones municipales.