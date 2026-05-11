Impulsa Pável Gaspar diálogo con comunidades durante recorrido de obra hidráulica en Puctla

Desde Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla (JUGOCOPO), Pável Gaspar Ramírez, asistió a la inauguración del “Tramo Canal” con trabajos de revestimiento, así como al recorrido por una obra hidráulica de tubo conductor que fortalece el abastecimiento de agua para riego en la Mixteca.

Durante el recorrido, tuvo la oportunidad de escuchar de manera directa a ejidatarios y habitantes de la región, quienes expusieron diversas necesidades y planteamientos, con el objetivo de darles seguimiento y contribuir al bienestar y desarrollo de las comunidades.

La actividad se llevó a cabo en la localidad de San Sebastián Puctla, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros, donde autoridades comunitarias extendieron la invitación para compartir los avances de esta infraestructura hidráulica.

En el evento estuvo el diputado federal Alejandro Carvajal, así como el ingeniero Anselmo Venegas Bustamante, además de autoridades auxiliares y comisariados ejidales de las comunidades de Puctla, Matzaco, Colucán y Xuchapa.

La obra contempla el revestimiento de 303 metros del canal, con el objetivo de mejorar el flujo del agua, reducir pérdidas y fortalecer la infraestructura hidráulica de la región, beneficiando directamente a productores agrícolas, especialmente del cultivo de caña, una de las principales actividades económicas de la zona.

Durante el recorrido, las autoridades coincidieron en la importancia de este tipo de proyectos para mejorar las condiciones del campo y contribuir al desarrollo de las comunidades, al tratarse de obras que responden a necesidades planteadas directamente por la población