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Inician rehabilitación de iglesia de Santo Ángel en Amozoc

By Roberto Desachy / 11 mayo, 2026

Desde Puebla

El presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la iglesia del barrio de Santo Ángel.

Esta iglesia se encuentra a un costado de la carretera federal Puebla-Tehuacán.

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