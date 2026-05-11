Inician rehabilitación de iglesia de Santo Ángel en Amozoc

Desde Puebla
El presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la iglesia del barrio de Santo Ángel.
Esta iglesia se encuentra a un costado de la carretera federal Puebla-Tehuacán.
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