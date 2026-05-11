Fuerte choque en Periférico Ecológico dejó un muerto y cinco lesionados

Desde Puebla

Hace algunos minutos se registro fuerte accidente en el Periférico Ecológico, entre la autopista y la colonia Santa Margarita, limites de Puebla con Amozoc.

Este percance dejó al conductor de un vehículo Mazda sin vida, además de, al menos, dos personas gravemente lesionadas y 3 más con lesiones leves.

También se sabe que en el accidente también estaría involucrada una motocicleta.

Llegó el cuerpo de bomberos del estado, estación Amozoc, paramédicos de Protección Civil y SUMA.

Elementos de la policía estatal de Caminos realizan los peritajes correspondientes y efectuarán el levantamiento del cadáver.