¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Movimiento Ciudadano, el partido que busca abrirse paso

Jorge Barrientos

Las elecciones intermedias comienzan a sentirse cada vez más cerca y, aunque muchos partidos siguen atrapados en sus conflictos internos o en una oposición tibia, hay uno que poco a poco empieza a construir presencia real en el territorio poblano: Movimiento Ciudadano.

En los círculos políticos se comenta con insistencia que el partido naranja podría convertirse en una de las grandes sorpresas rumbo a la renovación de las 217 alcaldías, las 26 diputaciones locales y las 16 federales que estarán en juego.

Mucho tiene que ver el trabajo que viene realizando Fedrha Suriano Corrales, quien ha optado por recorrer municipios, fortalecer estructuras y mantener cercanía con liderazgos regionales, entendiendo que las elecciones no se ganan únicamente desde el escritorio o las redes sociales.

El reto no es menor. Construir candidaturas competitivas en todo el estado implica organización, operación y, sobre todo, credibilidad ciudadana.

Y ahí es donde Movimiento Ciudadano tiene una oportunidad que otros partidos parecen haber desperdiciado.

Mientras el PAN apenas logró levantar la voz tras el presunto intento de asalto denunciado recientemente por su dirigente estatal en carreteras poblanas, donde aseguró haber sido interceptado por una supuesta patrulla clonada, la realidad es que durante mucho tiempo la oposición panista pasó prácticamente desapercibida frente a los principales problemas del estado.

En el PRI, la situación luce todavía más complicada. La única figura que mantiene presencia constante es la diputada local Delfina Pozos Vergara, quien insiste en temas como inseguridad, agua potable, baches, transparencia y rendición de cuentas. Fuera de ello, poco o nada se percibe de una dirigencia que parece haber perdido fuerza y rumbo político.

Los demás partidos simplemente sobreviven bajo la sombra del poder en turno, convertidos más en aliados circunstanciales que en auténticos contrapesos.

Por eso Movimiento Ciudadano tiene hoy una posibilidad real de crecer, pero también una enorme responsabilidad.

Si verdaderamente quiere consolidarse como una alternativa distinta, deberá apostar por perfiles genuinamente ciudadanos, nuevos liderazgos y voces frescas que conecten con la gente. El error sería repetir las viejas prácticas de otros partidos y abrir las puertas únicamente a personajes reciclados, ex militantes o actores políticos venidos a menos que buscan refugio donde todavía haya oportunidad electoral.

La ciudadanía ya no quiere más de lo mismo con diferente color.

El verdadero desafío para la dirigencia naranja será mantener la esencia ciudadana que le ha permitido posicionarse y evitar que el partido termine convertido en espacio de reciclaje político. Porque si algo ha dejado claro el electorado en los últimos años, es que la confianza no se recupera cambiando de camiseta, sino demostrando trabajo, cercanía y resultados.

Y la pregunta más importante es:

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?

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