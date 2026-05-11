BUAP gana el Hackathon “Por Amor a Puebla”

Desde Puebla

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP lograron el primer lugar en el Hackathon “Por Amor a Puebla” 2026, en la categoría de Salud, organizado por el gobierno estatal a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Carlo Ignacio Santos Cabrera, Dayra Díaz Serrano, Areth Uriel Hernández Lara y José Ángel Cambranis Sánchez integran el equipo CodeKeepers.

Durante 36 horas continuas de trabajo colaborativo, los estudiantes de la Ingeniería en Ciencias de la Computación desarrollaron una aplicación denominada “Meya”, para agilizar el sistema de consultas médicas mediante códigos QR.

Han participado en otros concursos como el Hackathon 2025, en el cual obtuvieron el primer lugar en el reto de alumbrado público. Esta competencia de soluciones tecnológicas para la industria 4.0, se enfocó al Internet de las cosas y fue organizado por la BUAP, el gobierno del estado y la empresa Microside.