Puebla consolida presencia económica con Misión Comercial México-Canadá

– Empresarios y autoridades fortalecieron vínculos para atraer inversión y desarrollo tecnológico en sectores de innovación y electromovilidad

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- La participación del gobierno estatal en la Misión Comercial de México en Canadá fortaleció su presencia internacional, al promover proyectos de inversión y oportunidades de colaboración en sectores estratégicos como electromovilidad, energía, farmacéutica y construcción, con el objetivo de ampliar el desarrollo económico y tecnológico de la entidad. El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Barrientos Sánchez, asistió en representación del Gobierno de Puebla y participó en la vinculación con inversionistas en Toronto, donde autoridades mexicanas y empresarios canadienses sostuvieron encuentros enfocados en innovación, comercio e integración económica que impulsarán nuevas oportunidades para ambas naciones.

Señaló que Puebla desarrolló una agenda de vinculación con compañías líderes y organismos empresariales de Canadá, lo que permitió fortalecer la cooperación en áreas prioritarias para el crecimiento industrial del estado. La representación poblana realizó un recorrido en la empresa Electrovaya, referente internacional en innovación y desarrollo de baterías, con el propósito de conocer modelos tecnológicos aplicables a la industria de electromovilidad y manufactura avanzada.

La misión comercial permitió ampliar el diálogo institucional entre autoridades de México y Canadá, encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y el ministro canadiense Dominic LeBlanc, quienes reafirmaron el compromiso de fortalecer el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como consolidar una economía norteamericana competitiva y resiliente.

Finalmente, Víctor Gabriel Chedraui subrayó que el Gobierno de Puebla mantiene una estrategia orientada a consolidar inversiones, innovación y cooperación internacional como herramientas para generar empleos y crecimiento económico sostenible. Indicó que la relación bilateral entre Canadá y México es una oportunidad para que Puebla fortalezca su posicionamiento en cadenas de valor estratégicas, aproveche la relocalización de inversiones y participe en proyectos de alto impacto vinculados con tecnología, infraestructura y desarrollo industrial en América del Norte.