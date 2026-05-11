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Conductor de la ruta Tepetzala atropelló a mujer discapacitada en Acajete

By Roberto Desachy / 11 mayo, 2026

Desde Puebla

Operador de transporte público de la ruta Tepetzala atropelló a una mujer con discapacidad en Acajete.

Esta tarde de lunes sobre la carretera Amozoc-Nautla.

La persona afectada, quien utiliza bastón, ya recibe atención de cuerpos de emergencia, una ambulancia permanece en la zona.

Ademas elementos de tránsito municipal, abanderan el sitio para evitar otro accidente.

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