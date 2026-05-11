Conductor de la ruta Tepetzala atropelló a mujer discapacitada en Acajete

Desde Puebla
Operador de transporte público de la ruta Tepetzala atropelló a una mujer con discapacidad en Acajete.
Esta tarde de lunes sobre la carretera Amozoc-Nautla.
La persona afectada, quien utiliza bastón, ya recibe atención de cuerpos de emergencia, una ambulancia permanece en la zona.
Ademas elementos de tránsito municipal, abanderan el sitio para evitar otro accidente.
You may also like
-
Anuncia Armenta 2do cambio en la secretaría de Medio Ambiente
-
Ambulantes impidieron que comerciantes establecidos cumplieran sus metas de ventas por Día de las Madres
-
Renuncian Carlos Gómez y Rufo Juárez al ayuntamiento de Puebla para ir al gobierno del estado
-
95 rutas de transporte público brindan recorridos no autorizados: SMT
-
Laura Artemisa podría denunciar la entrega de propaganda con su imagen