LO QUE FALTABA: Panistas se acusan entre ellos de actos anticipados de campaña

Guerra en el PAN Puebla por actos anticipados de campaña

Jorge Barrientos

Las divisiones internas en el PAN Puebla se hacen públicas, luego de que la regidora Guadalupe Arrubarrena García acusó a la secretaria general del partido y diputada federal, Genoveva Huerta, de promoción anticipada.

La panista cuestionó que mientras Acción Nacional critica a perfiles de Morena por actos adelantados de campaña, dentro del propio partido también se realicen recorridos, difusión en redes y aparezcan bardas con nombres de aspirantes.

Arrubarrena respaldó la postura de la diputada local Susana Riestra Piña, quien previamente señaló posibles actos anticipados de morenistas y advirtió que el PAN estaría incurriendo en las mismas prácticas.

A las críticas se sumó el ex diputado local Miguel Espinoza, quien pidió congruencia y transparencia ante la ciudadanía.

Aunque Genoveva Huerta se ha deslindado de las bardas con su nombre, las acusaciones exhibieron el desgaste interno y la disputa adelantada rumbo al próximo proceso electoral.