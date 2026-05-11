Por amenazas, desalojan secundaria en Coronango

Desde Puebla
Presunta amenaza de tiroteo en los sanitarios de la secundaria Técnica 59, en San Francisco Ocotlán, Coronango, provocó la movilización de policías municipales, estatales y la Guardia Nacional.
Los alumnos fueron evacuados, mientras se realizan las revisiones correspondientes.
Se habría encontrado arma de fuego en los baños.
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