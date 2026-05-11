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Por amenazas, desalojan secundaria en Coronango

By Roberto Desachy / 11 mayo, 2026

Desde Puebla

Presunta amenaza de tiroteo en los sanitarios de la secundaria Técnica 59, en San Francisco Ocotlán, Coronango, provocó la movilización de policías municipales, estatales y la Guardia Nacional.

Los alumnos fueron evacuados, mientras se realizan las revisiones correspondientes.

Se habría encontrado arma de fuego en los baños.

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