Anuncia Armenta 2do cambio en la secretaría de Medio Ambiente

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció el segundo cambio dentro de la secretaría de Medio Ambiente.
Tras la renuncia de Mayra Lizeth Orellana Caballero por motivos familiares.
En sustitución llegará María de los Ángeles Ballesteros García, actual diputada federal por Teziutlán.
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