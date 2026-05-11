Ambulantes impidieron que comerciantes establecidos cumplieran sus metas de ventas por Día de las Madres

María Tenahua

El presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, informó que, por el Día de la Madre, alcanzaron aumento del 25 por ciento en ventas.

Indicó que el sector tenía una expectativa de superar el 30 por ciento; sin embargo, esto no fue posible por los ambulantes, quienes comercializaron productos de temporada.

Ante esto, señaló que también la crisis económica afectó, para que cumplieran con la meta de aumentar sus ventas en una de las mejores épocas del año, después de la decembrina.

Mientras tanto, agregó que en tiendas de regalos y ropa sí hubo mayor afluencia, pero no como en otros años.