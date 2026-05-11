Renuncian Carlos Gómez y Rufo Juárez al ayuntamiento de Puebla para ir al gobierno del estado

María Tenahua

Los secretarios de Bienestar y Participación Ciudadana y de la secretaría del ayuntamiento, Carlos Gómez Tepoz y Rufo Juárez Peñuela, respectivamente, presentaron sus renuncias, para incorporarse a la administración estatal.

Lo confirmó el propio mandatario poblano, Alejandro Armenta Mier, durante la mañanera, que los dos son excelentes funcionarios; por ello, los invitó a formar parte de su equipo de trabajo.

El alcalde no lo ha hecho oficialmente, pero los dos cambios serían cuatro en su administración.

El primero fue en la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con Fernando Rosales Solís; el segundo con Joaquín Espidio y los últimos dos.