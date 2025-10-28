“En Puebla no hay persecución”: Secretario de Anticorrupción, tras sentencia por fraude del Banco Accendo

Erika Méndez

“En Puebla no hay persecución, pero tampoco se incurre en omisiones”, aseguró Alejandro Espidio Reyes, secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, tras la sentencia contra la ex titular de Finanzas, Teresa Castro, por el fraude del Banco Accendo

A través de un comunicado, destacó que la justicia e integridad no tienen colores, ni excepciones y en la administración estatal se actuará con respeto absoluto a la ley y el compromiso inquebrantable hacia el pueblo.

El funcionario estatal resaltó que ninguna persona, institución o servidor público puede sustraerse de la responsabilidad que implica actuar conforme a derecho.

En la sentencia del Poder Judicial, se determinó que la ex titular de la Secretaría de Finanzas, Teresa Castro Corro deberá pagar una multa de 300 millones de pesos por invertor de forma riesgosa 600 millones de pesos del erario en el Banco Accendo.