Agente de la Fiscalía atropelló a dos motociclistas en Chachapa, Amozoc

Desde Puebla

Un agente de la Fiscalia General del estado en camioneta atropelló a dos motociclistas en Amozoc.

Durante la mañana de este martes sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de la junta auxiliar San Salvador Chachapa.

Hasta el momento se desconoce quién tuvo la culpa.

Los motoristas quedaron bajo la unidad, que se estampó contra un poste.

Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil, quienes atendieron a los dos heridos.

El Heroico Cuerpo de Bomberos estación Amozoc acudió a mitigar riesgos.