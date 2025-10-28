Video: En Puebla se realizará el Foro Creadores México 2025, informó Víctor Gabriel Chedraui 

María Huerta

A fin de impulsar la innovación, la creatividad y el turismo nacional, Puebla será sede del Foro Creadores México 2025 los días 12 y 13 de noviembre.

En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, detalló que dos días se reunirá a emprendedores, estudiantes, creadores de contenido y representantes del sector turístico, consolidándose como un punto de encuentro del talento y la colaboración en el país.

“De que Puebla haya sido de nueva cuenta sede es un gran compromiso del gobierno y lograr que cada uno de los objetivos se logre”, apuntó.