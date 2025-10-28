Video: En Puebla se realizará el Foro Creadores México 2025, informó Víctor Gabriel Chedraui 

María Huerta
A fin de impulsar la innovación, la creatividad y el turismo nacional, Puebla será sede del Foro Creadores México 2025 los días 12 y 13 de noviembre.
En conferencia de prensa, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, detalló que dos días se reunirá a emprendedores, estudiantes, creadores de contenido y representantes del sector turístico, consolidándose como un punto de encuentro del talento y la colaboración en el país.
“De que Puebla haya sido de nueva cuenta sede es un gran compromiso del gobierno y lograr que cada uno de los objetivos se logre”, apuntó.
You may also like
-
Agente de la Fiscalía atropelló a dos motociclistas en Chachapa, Amozoc
-
“En Puebla no hay persecución”: Secretario de Anticorrupción, tras sentencia por fraude del Banco Accendo
-
Anuncian última oportunidad de transportistas para la revista vehicular
-
Se queda “Cejitas” Valladares con título latino mini mosca del CMB
-
Continúa búsqueda de desaparecidos en la Sierra Norte