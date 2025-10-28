Anuncian última oportunidad de transportistas para la revista vehicular

Erika Méndez
El gobierno de Puebla anunció fechas de la última oportunidad, para que los transportistas cumplan la revista vehicular en la capital poblana.
La titular de la secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, informó que las sedes de dicho proceso son el estadio Cuauhtémoc y la Biblioteca Central de la BUAP.
Los interesados tienen hasta el 30 de noviembre para el trámite, pues el 1 de febrero arrancarán operativos de retiro de unidades del transporte público y concesiones.
