Mundial Femenil Sub 17: Hora, fecha y dónde ver el México vs Paraguay por los octavos de final

El Mundial Femenil Sub 17 continúa su marcha. Y la Selección Mexicana está entre las 16 mejores del torneo. Por lo que buscará su boleto a los cuartos de final ante Paraguay. Y te contamos la fecha, hora y donde ver este partido de México. Pues podría ser una participación histórica para el Tri.

Hora y fecha del encuentro

México avanzó como segundo del Grupo B. Y se enfrentará a un rival de Conmebol en los octavos de final: Paraguay. Una Selección que también ha dado un gran torneo en Marruecos. Pues culminó empatada con siete puntos con Japón en la fase de grupos. Pero avanzó segundo debido a la diferencia de goles.

Ahora, ambos equipos de América Latina chocarán este miércoles 29 de octubre a las 9:30 horas, tiempo del centro de México. El partido es de pronóstico reservado, debido a lo que han mostrado ambos representativos en lo que va del certamen.

La Selección Mexicana sólo cayó en la fase de grupos ante Corea del Norte, que es el actual campeón. Pero posteriormente derrotó a Países Bajos y a Camerún. Por lo que ha ido de menos a más en el Mundial Femenil Sub 17, y el objetivo es llegar a los cuartos, de final.

¿Dónde ver en México vs Paraguay?

El encuentro entre la Selección Mexicana y la de Paraguay en la Copa del Mundo Femenil Sub 17 será transmitido en México por TUDN. Para poder acceder a este canal hay que tener contratado un servicio de televisión por cable, pues la señal no es abierta.

Otra opción es seguirlo mediante la plataforma de streaming de ViX. Y hay una alternativa gratuita que quizá pocos conocen. Pues la plataforma de FIFA+ transmitirá este encuentro sin costo. Por lo que se presenta como una elección muy atractiva para seguir al Tri Femenil en este torneo.