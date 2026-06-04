Gran desfile mundialista 2026 en CDMX: Fecha, horario y ruta completa para verlo en vivo

MEDIO TIEMPO

La Ciudad de México busca consolidarse como una de las sedes más atractivas en la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues además de presentar importantes partidos también se buscará incrementar el ímpetu por el mítico certamen con un Gran Desfile.

El evento será completamente gratuito y combinará las tradiciones mexicanas con expresiones artísticas y la pasión por el futbol, compartiendo aquí todos los detalles sobre la fecha, horario y ruta de el Gran Desfile Mundialista 2026 en la CDMX.

¿Cómo se realizará el Gran Desfile Mundialista 2026 en CDMX?

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llevó a cabo la presentación oficial de este evento, destacando que formará parte de las iniciativas para impulsar la experiencia mundialista a toda la población, más allá de la accesibilidad para poder asistir a alguno de los encuentros que se llevarán a cabo en el Estadio Ciudad de México.

“El Mundial se vive no solo en el estadio. Pocos van a poder entrar al estadio, pero nosotros como Gobierno de la Ciudad estamos organizando un Mundial para el pueblo”, aseguró la mandataria.

Sumado esto, la capital del país llevará a cabo más de mil actividades culturales y deportivas completamente gratuitas, siendo el Gran Desfile uno de los más importantes en la agenda a lo largo del mes de junio 2026.

El festejo contará con 50 catrinas, agrupaciones de charros y chinelos y danzantes prehispánicos que buscarán plasmar las representaciones de los carnavales en pueblos originarios de la CDMX.

Otros de los elementos que podremos observar en el Gran Desfile Mundialista 2026 de la CDMX serán:

Participación de Sonido La Changa.

Carros alegóricos inspirados en alebrijes con formas de ajolotes, cacomixtles y colibríes.

Figuras monumentales de Quetzalcóatl y ajolotes.

Carros temáticos dedicados a los Mundiales de 1970 y 1986 y el Femenil de 1971.

Globos gigantes de las mascotas Juanito y Pique.

Recreación del mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”, de Diego Rivera.

Personajes como organilleros, luchadores, globeros y vendedores de dulces.

¿Cuándo y a qué hora será el Gran Desfile Mundialista CDMX 2026?

El Gran Desfile Mundialista 2026 en la CDMX tendrá lugar el sábado 13 de junio de 2026, comenzando a partir de las 13:00 horas en la Glorieta de la Diana Cazadora y avanzará por Paseo de la Reforma hasta el Monumento a la Revolución.