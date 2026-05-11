Se vale “soñar”, mientras no seas el “tonto útil” de la “pesadilla”

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

Amigo lector, estamos a 32 días de iniciar el Mundial y, si en este momento usted le pregunta a la IA cuál es su pronóstico para la Selección Nacional en el próximo Mundial, le va a responder que será líder de grupo, que pasará a dieciseisavos de final superando a Ecuador y que llegará a octavos contra Inglaterra, y ahí se acabará el sueño.

A mí me gustaría desafiar a la lógica, al sentido común y hasta a la IA.

Y pensar que para ese momento (octavos) los muchachos de Aguirre, sin ser las grandes estrellas ni los mejores del mundo o de México en su historia, ni mucho menos, lograron conjuntarse y, con disciplina y un buen planteamiento táctico, más la altura de la Ciudad de México, la contaminación, la temperatura y la sombra del recuerdo de la eliminación de los ingleses ante Argentina en México 86, con la “mano de Dios” de por medio en ese mismo escenario…

Y en un juego cerrado y con polémica, México pueda dar la campanada el próximo 5 de julio.

(Eso en caso de que Inglaterra sea primer lugar de su grupo; de no serlo, pudieran ser Croacia, Colombia o Uruguay), rivales un poco más a modo para ser superados en esta instancia.

Más o menos algo así tiene previsto en el guion de este Mundial el Sr. Infantino.

¿Acaso usted no cree que Infantino tiene todo fríamente calculado?

Yo creo que casi todo está planeado y teledirigido.

Y eso nos llevaría a la ciudad de Miami el 11 de julio para enfrentar a Brasil en cuartos de final.

De acuerdo a cómo veo los rivales para esa llave, partiendo desde la posición de México superando la fase de grupos como primer lugar, serían:

Ecuador en dieciseisavos, Inglaterra en octavos, Brasil en cuartos, Argentina o Portugal en semifinales y, en la final, España o Francia…

Uffff, sería una locura. ¿Se imagina, amigo lector, si por la simple realización del Mundial nuestra Secretaría de Educación Pública adelantó un mes las vacaciones escolares? Ganando el Mundial, les dan un “año sabático con pase de grado automático” a todos los alumnos de nuestro país…

Sería una locura. Soñar no cuesta nada y todos podemos hacerlo; hasta el Chicharito lo recomendaba.

Y de tanto soñar últimamente, Javier Hernández hasta se cayó de la cama, dejó de hacer goles y terminó ya exiliado del fútbol profesional.

Por eso no es bueno caerse de la cama ni tropezarse en la vida.

Pero no solo basta imaginar y soñar; hay que tener los pies en la tierra y hacer todo lo necesario para superar esas instancias, ya que para que volvamos a tener la ventaja de ser locales en una justa mundialista lo veo imposible en el futuro.

Por cierto, las apuestas están 80 a 1 para que México gane la final y sea campeón del mundo.

La “pesadilla” sería no pasar de la fase de grupos jugando como locales; sería una catástrofe para el fútbol mexicano de proporciones inimaginables y un golpe terrible al ánimo nacional…

Pero tocamos madera para que eso no pase.

Volviendo a la realidad, amigo lector, a principios de semana recordará que puse un mensaje en “X” donde hacía referencia al pobre nivel de los directivos actuales (por referencia a la apelación de Pumas por la supuesta “alineación indebida”, la cual fue desechada, por cierto), y yo creo que no terminaba de escribirlo y publicarlo cuando los directivos del Toluca, Suinaga y San Román, me volvieron a dar la razón y ya andaban buscando la manera de romper un acuerdo y traer de vuelta a sus dos seleccionados para enfrentar el juego de vuelta de la Concachampions.

No le digo, estos jóvenes directivos de ética y caballerosidad poseen muy poco o la desconocen por completo.

En fin, tuvo que venir una reacción de Amaury Vergara para recordar que los acuerdos entre hombres de ese nivel se cumplen, se respetan y no se rompen así nomás porque dos empleados se creen muy listos y quieren sacar ventaja.

Don Valentín tiene que dejarles bien en claro a Suinaga y San Román que el apellido Díez se honra y se respeta ante todo.

Ya que mucho les costó a Don Nemesio y a Don Valentín ponerlo en las alturas en que lo tienen.

Al final no necesitaban a esos dos jugadores; con la profundidad de su plantilla y la altura de Toluca bastaba y sobraba para eliminar al LAFC.

Y las nuevas “Súper Chivas”, versión Milito, también demostraron tener “profundidad” en su plantilla, ya que, a pesar de sus cinco ausencias, eliminaron a los Tigres de Gignac y Pizarro (en ese orden): primero el que manda y después el que dirige.

Vaya grata sorpresa que dio el Rebaño Sagrado, que sigue con su “sueño” a todo lo que da.

Y por último, ya para despedirnos, le quiero decir a Don Manuel Jiménez que en esta vida todo tiene su precio.

Y el “aparentar” ser el dueño de un equipo de fútbol puede tener consecuencias muy graves.

Y más aún si estás usando, explotando y lucrando con unas marcas que no te pertenecen.

El “Güero” Henaine, en el momento que tenga sus demandas legales debidamente integradas y presentadas ante la autoridad por el “usurpar” las marcas de su propiedad del Puebla FC en forma indebida por la actual directiva del Puebla, estará en condiciones de exigir una indemnización de hasta el 40% de los ingresos que haya tenido la empresa “Operadora de Escenarios Deportivos S.A. de C.V.” en el periodo de tiempo que han usado sus marcas sin su consentimiento. El infractor es la llamada “Operadora de Escenarios…” y no Grupo Salinas ni TV Azteca.

Los cobros se los harán a la empresa en donde Manuel Jiménez se ostenta y tiene las obligaciones legales como accionista mayoritario y representante legal.

Así que más le vale a Don Manuel asesorarse bien y bajarse del “sueño” cuanto antes y por su propio pie y voluntad, no vaya a ser que su “dulce sueño” se convierta en una “amarga pesadilla”.

Pronto sabremos cómo termina el problema legal entre Ricardo Henaine y la citada empresa; me dicen los que saben que se encuentra muy avanzado ese proceso.

Pronto le estaré informando los pormenores.

PD. Ser un “tonto útil” es una expresión que describe a una persona que, por ingenuidad, ignorancia o falta de análisis, apoya causas, políticas o negocios sin darse cuenta de que está siendo manipulado para beneficiar intereses ajenos, a menudo contrarios a los suyos propios.

Espinoza cerca, aún no firma.

Las negociaciones entre la directiva del Puebla, encabezada por Gabriel Saucedo, y el DT Gerardo Espinoza se encuentran arregladas de palabra; sin embargo, al no existir aún firma de por medio, no se puede dar como oficial.

Los términos deportivos y económicos están plasmados y acordados en una servilleta.

Falta que el mandamás y director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez, dé luz verde para que el acuerdo se plasme en tinta.

La intención es que, a más tardar el día 15 de mayo, se dé a conocer de manera oficial el nombre del nuevo timonel del Club Puebla.

Espigares

El español Albert Espigares tomó unas breves vacaciones para visitar a su señor padre.

Lo que aún no se confirma es si su salida es definitiva del club, como se ha manejado en otros medios, o si será regresado a su antiguo puesto como director de fuerzas básicas, ante la imposibilidad de conseguir a alguien con experiencia en ese puesto.

Veremos en qué acaba esta historia de Espigares y, obviamente, del cuerpo técnico que lo acompañó durante el último semestre.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

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