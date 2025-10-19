Devuelven a tres menores con su madre; el padre las habría sustraído en 2022

Desde Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró la recuperación de tres menores de edad que permanecieron separadas de su progenitora casi tres años. Actualmente, las niñas se encuentran bajo el resguardo y protección de su madre, quien cuenta con la custodia legal otorgada por la autoridad judicial competente.

En cumplimiento del mandato institucional de procurar justicia y garantizar el interés superior de la niñez, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo 45 actos de investigación y 15 cateos, 11 de ellos en los municipios de Puebla y San Pedro Cholula, extendiendo las diligencias a otras entidades, como Tlaxcala, donde se realizaron 4 cateos adicionales.

Estas acciones permitieron acotar las posibilidades de ocultamiento de las menores y hacer posible su recuperación.

De las investigaciones se desprende que la madre de las víctimas mantuvo una relación de concubinato durante cinco años con Erick N., con quien procreó tres hijas.

En marzo de 2023, promovió un juicio familiar que concluyó con la asignación de la guardia y custodia de las menores a su favor, ordenando al padre su entrega inmediata.

Pese a la resolución judicial, Erick N., se negó a cumplir con la orden.

Asimismo, tras denunciar la agraviada que desde noviembre de 2022 no veía a sus hijas, el masculino fue detenido en junio de 2023 por los delitos de violencia familiar, violencia vicaria y sustracción de menores, sin embargo, presuntamente con apoyo de sus padres, José Francisco N. y Blanca Patricia N., continuaron ocultando a las menores impidiendo el contacto con su madre, por lo que denunció su desaparición.

Asimismo, en 2024, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación correspondiente por sustracción de menores y violencia vicaria contra los abuelos paternos de las niñas, siendo detenidos y vinculados a proceso por su probable responsabilidad en ambos delitos, en tanto las menores quedaron al cuidado de los hermanos de Erick N., y posteriormente de Jessica N., pareja sentimental de la persona, quien también fue detenida en el curso de la investigación.

Es importante destacar que las menores reciben atención por parte del personal especializado en trabajo social y psicológico, garantizando así su bienestar integral tras la recuperación. Actualmente, ya se encuentran bajo el cuidado de su progenitora, quien cuenta con todo el respaldo jurídico necesario para ejercer plenamente la custodia y protección de sus hijas.