¡Prepárate! domingo con lluvia y viento en Puebla capital 

Desde Puebla

Con base en los reportes emitidos por la Comisión Nacional del Agua (CNA). Se pronostican lluvias aisladas en los estados de Querétaro, Hidalgo y Puebla, con presencia notoria en el Valle de Ciudad Serdán, Mixteca, Valle de Atlixco, Izúcar de Matamoros y en la capital poblana. Para nuestra ciudad, el día se mantendrá parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia (acumulación de 0 a 5 mm), temperatura máxima de 26°C y mínima de 12°C. Además, se reporta un índice UV extremo, por lo que se recomienda usar protector solar y evitar la exposición directa al sol. La calidad del aire es buena.

Se esperan vientos de hasta 24 km/h entre las 17:00 y 19:00 horas. Por ello, se exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como asegurar techos, láminas, objetos colgantes y macetas. En caso de presentarse vientos fuertes, se recomienda permanecer dentro de casa, cerrar puertas y ventanas, y no acercarse a postes de luz ni árboles, ya que podrían representar un riesgo de caída o accidente. Todas estas acciones se derivan de las recomendaciones del Comité Tláloc, conjunto especializado interinstitucional integrado por los 3 órdenes de gobierno que permite dar respuesta oportuna ante fenómenos naturales, contingencias en instalaciones hidráulicas, encharcamientos severos e inundaciones.

Adicionalmente, para quienes salen de la ciudad y se dirigen al interior del Estado, se informa que se han detectado bancos de niebla en diversos tramos carreteros, lo cual puede disminuir la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes. Se recomienda a las y los automovilistas encender luces intermitentes, reducir la velocidad, mantener la distancia con otros vehículos y estar atentos a las condiciones del camino. Estos fenómenos podrían cambiar con el paso de las horas, por lo que se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales.