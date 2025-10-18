¡Cruz Azul remonta y rebasa al América en tabla de Liga MX!

Excelsior

Cruz Azul le hizo recordar a su afición que por más alto que vuele el águila, el cielo siempre será azul. En una noche que difícilmente olvidarán: remontó, hizo historia y ganó el Clásico Joven 2-1 ante el América en la jornada 13 del Apertura 2025.

La mesa estaba servida para que ambos volvieran a dar un gran espectáculo. Para muchos, el mejor clásico que tiene actualmente el futbol mexicano. En un partidazo lleno de emociones para la afición, Cruz Azul además impuso una marca de 23 partidos sin derrota en Ciudad Universitaria. Una estadística que tenían los Pumas hace 45 años en su casa, durante la temporada 79-80.

Desde el silbatazo inicial, el juego fue eléctrico. América y Cruz Azul salieron con intensidad, como si ambos supieran que algo grande se estaba cocinando.

El América pegó primero al minuto 31’. En una descolgada letal, Brian Rodríguez aprovechó un descuido defensivo y definió con frialdad para el 0-1. Era un golpe duro… pero la respuesta celeste fue inmediata.

Apenas dos minutos después, Gabriel “Toro” Fernández demostró por qué puede ser el delantero titular de La Máquina. Se escapó, encaró a Luis Ángel Malagón, lo dejó en el camino y, desde un ángulo casi imposible, la mandó al fondo para el 1-1.

El partido no bajó de ritmo. Ambos equipos buscaron el segundo con todo, pero fue Cruz Azul quien lo encontró. Al minuto 67, Nacho Rivero -que acababa de entrar- aprovechó un balón suelto en el área para fusilar a Malagón y poner el 2-1 que desató la locura en el Olímpico Universitario.

También fue una noche de redención para Nicolás Larcamón. El técnico argentino solo había vencido al América una vez en 13 intentos previos. Ni con Puebla ni con León pudo hacerlo. Fue hasta la temporada pasada, con Necaxa, que cortó esa mala racha. Ahora, con Cruz Azul, firmó su victoria más importante ante las Águilas.