¡México, a semifinales del Mundial Voleibol de playa sub-21!

🚨🚨ÚLTIMO MOMENTO🚨🚨
Desde Puebla
¡México a semifinales! En el segundo set derrotó 21-14 a Alemania y este domingo va a semifinales en el último día del Mundial de Voleibol de Playa sub-21.
La semifinal de México se jugará este domingo a las 12 del día ante Polonia.
