¡México, a semifinales del Mundial Voleibol de playa sub-21!

By Redaccion2 / 18 octubre, 2025

¡México a semifinales! En el segundo set derrotó 21-14 a Alemania y este domingo va a semifinales en el último día del Mundial de Voleibol de Playa sub-21.

La semifinal de México se jugará este domingo a las 12 del día ante Polonia.

