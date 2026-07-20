Complejo Deportivo Universitario suspende actividades por periodo vacacional: BUAP

María Huerta

La Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) informó que, debido al periodo vacacional de verano, del 20 al 31 de julio las actividades en el Complejo Deportivo Universitario se suspenden.

Abundó que durante ese periodo únicamente podrán ingresar los participantes de los Cursos Intensivos de Natación, del Curso de Verano de Ritmos Latinos y trabajadores de la máxima casa de estudios inscritos en el programa BIBes.

Donde el acceso a estas actividades será exclusivamente por la entrada junto al sojo de Karate, sobre la calle del Polideportivo.

El ingreso estará permitido de lunes a viernes a partir de las 6:50 horas y los sábados y domingos desde las 7:50 horas.

De igual modo, la BUAP indicó que el acceso peatonal y vehicular a Ciudad Universitaria por actividades de la Dirección de Deporte y Cultura Física (DIDECUFI) se realizará únicamente por la Puerta 6, a un costado del acceso principal de la facultad de Arquitectura.

Finalmente, indicó que a partir del 27 de julio, con el inicio de los cursos de verano, se reabrirán los accesos peatonales y vehiculares por las puertas 1, 3 y 6 de Ciudad Universitaria, para facilitar el ingreso de los participantes.