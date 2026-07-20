Menos gente, menos consumo: el nuevo desafío que plantea el cambio demográfico global

Staff/RG

Según el último reporte de Ipsos Generaciones 2026, en 19 de las 20 economías más grandes del planeta la tasa de fecundidad se encuentra por debajo del nivel necesario para reemplazar a la población existente

En América Latina, donde los Millennials representan el 23,4% de la población, se comienzan a reflejar tendencias similares a las observadas en gran parte del mundo, con una menor fecundidad, una población que envejece y la consecuente transformación de los hogares

LatAm, 20 de julio de 2026.- Durante décadas, el crecimiento de las marcas tuvo una premisa silenciosa: cada generación sería más grande que la anterior, lo que aseguraba una expansión sostenida del consumo. El desafío era escalar: producir más, distribuir mejor, innovar más rápido y comunicar con mayor alcance para acompañar a un mercado en crecimiento. Hoy, esa lógica se rompió. De acuerdo con Generaciones 2026 el reciente Reporte de Ipsos, líder mundial en investigación de mercado, el declive demográfico ya es una certeza matemática y tendrá profundas implicancias para gobiernos, sociedades y empresas en todo el mundo.

Actualmente, en 19 de las 20 economías más grandes del planeta(*), siendo la excepción Arabia Saudita, la tasa de fecundidad se encuentra por debajo del nivel necesario para reemplazar a la población. Frente a este escenario surge una pregunta clave para las organizaciones: ¿cómo crecer en un mundo donde habrá cada vez menos personas para consumir productos y servicios?

Los cambios demográficos de largo plazo, sumados a crecientes tensiones económicas, están transformando el ciclo de vida tradicional. Los jóvenes retrasan hitos históricamente asociados a la adultez, como independizarse, comprar una vivienda o formar una familia, mientras que las personas mayores disfrutan de períodos más extensos después de la jubilación. Al mismo tiempo, quienes atraviesan la mediana edad enfrentan nuevas presiones al tener que cuidar simultáneamente a hijos y padres mayores.

El informe muestra que estos cambios ya están impactando en los mercados. En las 20 economías más grandes del mundo, los Millennials – aquellas personas que hoy tienen entre 30 y 45 años – constituyen actualmente la generación más numerosa, con más de 1.083 millones de personas. En América Latina representan el 23,4% de la población total, mientras que la región cuenta con una población estimada de 672,1 millones de habitantes, una edad media de 32,1 años y una esperanza de vida de 76,2 años.

La investigación también revela cómo los hitos tradicionales están cambiando. En los países de la OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-, la edad promedio para contraer matrimonio por aumentó seis años a la registrada en 1990. Paralelamente, el 71% de las personas consultadas en 29 países considera que, incluso trabajando duro y consiguiendo buenos empleos, a los jóvenes les resultará difícil acceder a una vivienda adecuada.

A pesar de estas transformaciones, muchas aspiraciones tradicionales continúan vigentes. Entre quienes aún no han alcanzado determinados hitos, el 70% de los integrantes de la Generación Z -quienes hoy tienen entre 14 y 29 años- espera tener un empleo estable a tiempo completo, el 62% convertirse en padre o madre, el 55% casarse o formar una unión civil y el 50% convertirse en propietario de una vivienda.

“Durante mucho tiempo, las marcas crecieron en un mercado que se expandía casi por inercia. El desafío era ganar escala: innovar más rápido, producir más, mejorar la logística y amplificar la comunicación para acompañar una demanda en aumento. Hoy el escenario es otro. En un mercado que deja de crecer solo, el desafío pasa por entender mejor a las personas: cómo cambian sus etapas de vida, cómo reorganizan sus prioridades y dónde siguen existiendo oportunidades reales de crecimiento”, explica Wendy Mendez Casariego, Account Manager en IUU Qualitative de Ipsos Argentina.

El estudio también destaca la aparición de nuevas oportunidades asociadas a fenómenos como el envejecimiento poblacional, el crecimiento de los hogares sin hijos, la creciente relevancia económica de los consumidores mayores y el papel cada vez más importante de las mascotas dentro de las familias. En Estados Unidos, por ejemplo, el 51% de los dueños de mascotas considera que estas forman parte de la familia al mismo nivel que los integrantes humanos.

“El crecimiento por demografía se terminó. Y eso obliga a las marcas a asumir que empieza otra etapa: una en la que ya no alcanza con hacer más de lo mismo para llegar a más gente. Prepararse para lo que viene implica cambiar la mirada, leer mejor las nuevas etapas de vida, entender tensiones cada vez más complejas y, sobre todo, ser más humanos. Porque el crecimiento futuro va a depender menos del volumen y más de la sensibilidad, la empatía y la inteligencia con la que se interprete a los consumidores”, concluye Mendez Casariego

(*) Las 20 principales economías analizadas en el informe son Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Países Bajos, Polonia, Corea del Sur, Arabia Saudita, España, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

ANEXO

LOS PRINCIPALES 12 HALLAZGOS DEL REPORTE GENERACIONES 2026

1. El crecimiento impulsado por el aumento de la población está llegando a su límite

El informe plantea que el declive demográfico ya es una certeza matemática. En 19 de las 20 economías más grandes del mundo, la tasa de fecundidad se sitúa por debajo del nivel necesario para reemplazar a la población. En este contexto, surge una pregunta central para gobiernos, sociedades y empresas: ¿cómo crecer en un mundo donde habrá cada vez menos personas para consumir productos y servicios?

2. El ciclo de vida tradicional está siendo reescrito

Los cambios demográficos de largo plazo y las crecientes tensiones económicas están alterando las etapas tradicionales de la vida. Los jóvenes retrasan hitos como independizarse, comprar una vivienda, casarse o tener hijos, mientras que las personas mayores disfrutan de períodos más extensos después de la jubilación. Al mismo tiempo, quienes atraviesan la mediana edad enfrentan presiones provenientes de múltiples responsabilidades familiares.

3. La transición hacia la adultez ocurre cada vez más tarde

El informe muestra cómo muchos de los hitos históricamente asociados a la adultez se están postergando. Entre otros indicadores, la edad promedio para contraer matrimonio por primera vez en los países de la OCDE es actualmente seis años superior a la registrada en 1990. La independencia económica, la conformación de un hogar propio y otros hitos tradicionales también tienden a alcanzarse más tarde que en generaciones anteriores.

4. La generación “atrapada en el medio” enfrenta nuevas presiones

Las personas de mediana edad suelen asumir simultáneamente responsabilidades relacionadas con la crianza de hijos y el cuidado de padres mayores. El informe identifica esta realidad como una de las transformaciones más significativas dentro de las nuevas etapas de vida, con implicancias sobre el tiempo disponible, las prioridades y las decisiones cotidianas.

5. Las aspiraciones tradicionales siguen vigentes

A pesar de los cambios sociales, económicos y culturales, muchas metas tradicionalmente asociadas a la vida adulta mantienen su relevancia. Entre los integrantes de la Generación Z que aún no han alcanzado determinados hitos, el 70% espera tener un empleo estable a tiempo completo, el 62% espera convertirse en padre o madre, el 55% espera casarse o formar una unión civil y el 50% espera convertirse en propietario de una vivienda.

6. El acceso a la vivienda emerge como una preocupación global

El 71% de las personas consultadas en 29 países considera que, incluso trabajando duro y consiguiendo buenos empleos, a los jóvenes les resultará difícil acceder a una vivienda adecuada. El informe señala que esta situación está modificando la forma en que las nuevas generaciones planifican su independencia y sus proyectos de vida.

7. Las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante dentro de los hogares

El informe señala que las mascotas desempeñan un papel cada vez más relevante en la vida cotidiana de las personas. En Estados Unidos, el 51% de los propietarios considera que sus mascotas forman parte de la familia al mismo nivel que los integrantes humanos.

8. Los Millennials constituyen la cohorte más numerosa en las principales economías analizadas

Aunque gran parte de la atención pública suele concentrarse en la Generación Z, los Millennials constituyen la cohorte más numerosa en el conjunto de las 20 economías analizadas, con más de 1.083 millones de personas. En América Latina representan el 23,4% de la población regional.

9. Las generaciones siguen siendo una herramienta útil, pero tienen límites

Uno de los mensajes centrales del informe es que las diferencias atribuidas a las generaciones muchas veces responden en realidad a factores vinculados con la edad, la etapa de vida o el contexto histórico. El análisis generacional continúa siendo valioso, pero debe utilizarse con cautela y evitando simplificaciones excesivas.

10. Los estereotipos generacionales se repiten a lo largo de la historia

El informe recuerda que prácticamente todas las generaciones han sido objeto de críticas similares cuando eran jóvenes. La percepción de que las nuevas generaciones son menos comprometidas, menos responsables o menos trabajadoras aparece de manera recurrente en distintos momentos históricos, lo que invita a contextualizar este tipo de afirmaciones.

11. En el trabajo, las diferencias responden más a la etapa profesional que a la generación

A partir del análisis de más de 3,6 millones de respuestas de empleados de diferentes edades, sectores y regiones, el informe concluye que muchas diferencias observadas en el ámbito laboral responden más al momento de la carrera profesional que a la generación de pertenencia. Los datos muestran un patrón recurrente en el que el optimismo inicial da paso al realismo, luego a mayores niveles de presión y finalmente a una relación más selectiva y estable con el trabajo.

12. América Latina mantiene una estructura demográfica más joven que muchas economías desarrolladas

La región cuenta con una población estimada de 672,1 millones de habitantes, una edad media de 32,1 años y una esperanza de vida de 76,2 años. Los Millennials representan el 23,4% de la población regional. Si bien América Latina presenta una estructura demográfica relativamente más joven que otras regiones, el informe muestra que las transformaciones asociadas a la fecundidad, el envejecimiento y los cambios en las etapas de vida forman parte de una conversación cada vez más relevante a nivel global.

Sobre Ipsos Argentina: Ipsos es una de las principales empresas de investigación de mercado en el mundo, dedicada a ofrecer una visión clara y precisa sobre las opiniones y comportamientos de la gente entendida como ciudadanos, consumidores, clientes, profesionales de la salud, pacientes y empleados. Con presencia global y una amplia gama de metodologías innovadoras, Ipsos ayuda a las empresas a tomar decisiones estratégicas informadas y a comprender mejor a sus audiencias, generando valor agregado a sus clientes en un mundo de cambio constante, big data, globalización acelerada, fragmentación y competencia