Carlos Barragán Amador, Nay Salvatori y los renglones muy torcidos de Morena

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla

Celular y whats 22 21 25 27 83

¿Frivolidad, perversión, inconsciencia o todo junto?

Mientras la gente de la Ceiba, en el “Pueblo Mágico” Xicotepec de Juárez, exige agua al presidente municipal, éste, el neomorenista Carlos Barragán Amador, carece de un proyecto REAL para dotarlos de dicho elemento VITAL para la existencia humana y, por el contrario, está enfocado en ¡una feria!, que –según los afectados – costaría más de 20 millones de pesos.

Y no es, ni de lejos, el único representante del “humanismo” morenista, que parece sacar sus “políticas sociales” de Donald Trump, sino que la diputada local Nay Salvatori fue exhibida por LUCRAR con la vacunación, para saciar sus ansias de la candidatura a la alcaldía de San Pedro Cholula: Nayeli Salvatori levanta la mano en San Pedro Cholula para 2027

El 15 de este mes, vecinos de La Ceiba realizaron una numerosa manifestación, para denunciar que se quedan sin agua, porque el ayuntamiento carece de proyectos de reestablecer el servicio afectado por las inundaciones de octubre pasado: Video: Se inunda IMSS Xicotepec; hay bebés sin oxígeno

La protesta ciudadana se dio en la carretera Federal México Tuxpan a la altura de la junta auxiliar más grande e importante de Xicotepec: Villa Ávila Camacho “La Ceiba”, cuyo presidente, Víctor Trinidad, dio a conocer a los habitantes que, tras buscar a Carlos Barragán y a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS Puebla) la respuesta ha sido nula tras la falta de agua en la comunidad.

¡LA FERIA ES PRIORITARIA, EL AGUA NO!

Después de meses de las inundaciones de octubre de 2025 y ante la llegada de la sequía en la Sierra Norte, la respuesta ha sido NULA del ayuntamiento, pese a que, según el edil subalterno, si hubiese un programa de dotación de líquido tardaría hasta siete en verse los resultados.

Algunos habitantes llevaron pancartas para el alcalde Carlos Barragán, le exigieron poner atención en las comunidades, dejar de darle “prioridad a sus ferias”, que han generado gastos por más de 20 millones de pesos, mientras la comunidad se queda sin el vital líquido.

Incluso, el presidente auxiliar pidió a los gobiernos estatal y federal atender este problema, que afectaría a más de 30 mil habitantes de La Ceiba. Las pancartas son claras: “no queremos feria queremos agua” y la gente en verdad espera el apoyo de la titular del gobierno de México, Claudia Sheinbaum, ya que se acuerdan que después de las inundaciones SÍ les atendió y acudió a verles: Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum apoyan a damnificados de La Ceiba, Xicotepec

LA ENCRUCIJADA DE LOS CHOLULTECAS CON NAY SALVATORI

No falta mucho -2027- para que los cholultecas demuestren su vocación cívica-política o si prefieren el espectáculo, la frivolidad y estulticia de la fama súbita e inmerecida. La diputada local Nay Salvatori no ha destacado por algún logro legislativo o social, tampoco por conocer la problemática de San Pedro Cholula.

Es de las más faltistas y debe su fama a declaraciones y/o hechos que harían sonrojar a gente pensante, como el hecho simular un robo en transporte público, hacerse propaganda con vacunas y mofarse del accidente en el evento de la Ibero-Puebla: Lideresa de Morena se deslinda de video de Nay Salvatori

Incluso, a algunos nos pueden parecer risorias o ilusorias sus aspiraciones políticas futuras. Pero el hecho es que cobra y tiene fuero como diputada local, ya fue federal y-aunque tampoco dio buenos resultados a favor de la gente y el INE la regañó por lucrar electoralmente con apoyos durante la pandemia– ha tenido la ambición, astucia y habilidad necesarias, para quedarse con esas curules: Regaña INE a la diputada Nayeli Salvatori por promocionar su imagen en entrega de apoyos

Quiere ser presidenta municipal de San Pedro y, si las encuestas son el único factor para que Morena y la 4T postulen a sus candidatos en 2027, este hecho le daría posibilidades de obtener la candidatura, pese a su nulo compromiso social y a que nadie en su sano juicio votaría por ella, para gobernar uno de los municipios más importantes de la entidad: Nay Salvatori y la nada halagadora posibilidad de ser “la corcholata” de la LXIV legislatura federal

Así que en el 2027 los cholultecas podrían tener la decisión de sumarse o no a los morelenses y chilangos de apoyar en las urnas a personajes tan “prestigiados”, como Cuauhtémoc Blanco o Sergio Mayer, que, incluso, son actualmente diputados federales plurinominales de Morena: Diputado Sergio Mayer Bretón