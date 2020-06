Regaña INE a la diputada Nayeli Salvatori por promocionar su imagen en entrega de apoyos

Jorge Barrientos

El Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió la entrega de apoyos con su nombre a la diputada federal Nayeli Salvatori Bojalil, esto por promocionar su imagen con la entrega de apoyos durante la pandemia covid-19, en el distrito que ella representa.

Incluso, fue la propia congresista emanada de las filas del Partido Encuentro Social (PES) fue quien reconoció la existencia de dicho proceso por parte de este organismo, al argumentar que detuvo la entrega de sus apoyos que ella proporcionaba a la población que lo necesitaran.

“Les anuncio con el corazón en la mano que apoyé lo que más pude, hoy enfrento un proceso con el INE ya que piensan que apoyé para hacerme conocida, avísenles que conocida ya soy, no necesito publicidad, uso mis redes para anunciar en dónde repartí apoyos ya que hoy en día es un medio de comunicación con mi gente, ya no podré apoyarles más, estúpido pensar que en medio de una pandemia cuando más necesitamos de todos nos obliguen a cruzarnos de brazos sin poder hacer más por qué si apoyamos enfrentamos cargos y sanciones”.

La legisladora Cholulteca insistió en que los apoyos entregados no tenían su nombre por ningún lado e ironizó ‘se ve mi nombre, partido y pido el voto. ¿O me quieren sancionar también por escribir mensajes motivacionales? Usar mi red social no es publicitarme, es un medio de comunicación con mi distrito’, expuso.

El consejero del INE, aseguró que las autoridades electorales no tienen problema con que los legisladores ayuden a la gente ya que no está prohibido ‘al contrario. Solo que si son servidores públicos no pueden poner sus nombres en los apoyos ni publicitar sus ayudas en redes. ¡Lo prohibido es publicitarse (es decir, lucrar políticamente con los apoyos)!’.