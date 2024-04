Lorenzo Rivera y Mario Olvera…Godzilla VS King Kong por la presidencia de Chignahuapan

DEBATE

A primera vista, el cacicazgo de los Rivera (Lorenzo sr y Lorenzo jr) en Chignahuapan no solamente se mantendrá en los próximos, sino que se fortalecerá, ya que el primero contiende por la presidencia municipal y, de ganar, queda claro que dejará impunes las maniobras sospechosas de su vástago, como su propensión a darle negocios a la familia: Lorenzo Rivera beneficia a empresas familiares con jugosos contratos en Chignahuapan

Por si fuera poco, el propio presidente municipal con licencia (Lorenzo Rivera Nava, el júnior) es candidato a una diputación local y, si obtiene la victoria, le tocará autoaprobarse sus cuentas públicas desde el Congreso del estado, pese a su nula transparencia y al pésimo manejo de la seguridad pública: Rubén Barba, Ignacio Mier Bañuelos, Lorenzo Rivera Nava, Édgar García… ¿en qué demonios pensaban?

En la región, a Rivera Nava todavía se le reprocha el que haya nombrado como titular de Seguridad Pública a Juan Carlos Pérez Fernández, pese a que era investigado por un delito de homicidio presuntamente cometido en 2018 en el mismo Chignahuapan: Acusan al presidente municipal de Chignahuapan de nombrar como jefe policíaco a sujeto investigado por homicidio

Incluso, el cacicazgo de Lorenzo Rivera Sosa en Chignahuapan corre peligro o, cuando menos, podría sufrir un severo revés, debido a que no tiene seguro el triunfo, luego de que en el municipio se perfila una elección a 3 tercios entre PRI, PAN y Morena. Sí, don Lorenzo es un viejo lobo de mar, que ha sido dirigente estatal del tricolor, edil, diputado federal, local, delegado, etc.

CACICAZGO, EN RIESGO

Pero los Rivera no supieron mantener la alianza con PAN y PRD, que se separaron del tricolor y lanzaron como aspirante a la alcaldía a otro zorro de la política, Mario Olvera, quien también fue presidente municipal y –lo más importante – tiene el respeto de mucha gente en Chignahuapan, debido a que fue un alcalde medianamente bueno y NO es visto como un cacique.

Mario Olvera es un adversario difícil, que puede arrebatarle a Lorenzo sr el ayuntamiento chignahuapense. Además, para nadie es un secreto que Morena es el partido de moda y su contendiente, Juan Rivera Trejo, buscará por segunda vez la presidencia municipal y se le considera un rival fuerte, peligroso, que no cometerá los mismos yerros del 2021: Chignahuapan, tierra de nadie y harta de cacicazgos: Juan Rivera

Como un día me dijo con Eleazar Camarillo Ochoa, el legendario cacique de Atlixco, cuando lo entrevisté en 1997, él era candidato del PRI a la diputación federal en ese distrito, porque el ex gobernador Manuel Bartlett –se decía- lo había obligado a aceptar la postulación, para arrebatarle al PAN la curul.

LOS CACIQUES DURAN HASTA QUE LA GENTE DEJA DE PERMITIRLO

En dicha contienda federal intermedia, el PRI –de la mano de Manuel Bartlett – arrasó, se llevó los 15 distritos, lo que hizo que el entonces gobernador se sintiera presidenciable priísta. Cuando conocí a don Eleazar Camarillo, le pregunté:

-Don Eleazar, ¿es usted un cacique?-

-No, no lo soy, joven, respondió entre sorprendido y divertido

-Pero la gente de Atlixco dice que usted es un cacique, le insistí, incluso, un poco retador-

Ya en tono más serio, pero siempre caballeroso, como buen político, me contestó:

– Bueno, si dicen que lo soy, ¿por qué lo permite la gente?, los caciques duran hasta que los ciudadanos lo deciden, subrayó

Así que, en Chignahuapan, los votantes definirán no solamente quiénes serán sus próximos presidente municipal y representantes ante los poderes legislativo federal y local, también decidirán si permanecen o no bajo el predominio del clan Rivera.

NORA ESCAMILLA, ALEJANDRO CARVAJAL Y MARÍA FERNANDA DE LA BARREDA, EN RIESGO

Dentro de la ensalada morenista de candidatos a diputados federales y locales, hay algunos que no las traen todas consigo y que, incluso al interior del partido, no sería demasiada sorpresa que fueran derrotados, como la eterna precandidata a todos los puestos, Nora Escamilla, que podría perder la beca legislativa.

No, no es que Norita no haga campaña, sino que le cambiaron el distrito y ya no tiene a su principal protector, al ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, que la consideraba una de sus allegadas. Otro aspirante de la 4T en riesgo es el también ex precandidato a la presidencia municipal de Puebla, Alejandro Carvajal, que se la ha pasado –literal- en la hamaca.

Como en dos ocasiones seguidas fue diputado federal por la vía del voto, al parecer cree que tiene ganada la curul local, pese a que al interior del partido le han pedido que se movilice, porque las condiciones políticas y sociales de este año NO son las del 2018 y 21. Pero, al parecer, no entiende: David Méndez y Alejandro Carvajal, la pipitilla pretenciosa de la vieja pseudoizquierda

El problema con la ex panista y ex directora del DIF en San Pedro Cholula, María Fernanda de la Barreda, es que NO LE QUEDA BIEN la marca Morena, pese a ser el partido más fuerte en este momento. Pero su abrupta y repentina llegada a la 4T y un cierto aire intelectual no la dejan embonar con el movimiento amlista: María de la Barreda entregó equipamiento en 9 desayunadores del DIF San Pedro Cholula

TONY GALI LÓPEZ Y ANTONIO LÓPEZ, SIN PROBLEMAS…HASTA AHORA

En contraste, también al interior de la 4T se contemplan candidaturas que, al parecer, ganarán sin mayores problemas y una es la de Tony Gali López, cuyo apellido le ayuda…y también los recursos paternos. También se contempla una victoria de Antonio López, al que le reconocen una presunta buena campaña: Se han presentado denuncias contra Antonio López y Alejandro Carvajal: Adan Domínguez

Otra que llegó abruptamente a la coalición encabezada por Morena y que, por ende, carece de una verdadera historia al interior del lopezobradorismo, pero a la que le ven posibilidades de victoria es Grace Palomares, ex precandidata de Movimiento Ciudadano, pero a quien los morenistas le reconocen que sí ha hecho campaña.

Aunque Jaime Natale no es miembro de la Morena, sino del desprestigiadísimo Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el primer mes de la contienda se ganó el calificativo de “guerrero” y, al menos hasta ahora, en el partido lopezobradorista están satisfechos de su trabajo: PVEM no le dará a Morena la candidatura en Acatzingo, aclaró Natale Uranga