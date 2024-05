Colaborador cercano a Rodrigo Abdala boicotea a Morena en San Nicolás de los Ranchos

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

José Manuel Vera Salgado es candidato de MORENA a regidor propietario en Huejotzingo.

En el pasado reciente fungió como director regional de Programas Integrales de la secretaría de Bienestar federal, José Manuel Vera Salgado, así que era ¿o es un colaborador muy cercano al coordinador a la campaña morenista a la gubernatura, Rodrigo Abdala Dartigues: Reconoce Alejandro Armenta a Rodrigo Abdala y Gabriel Biestro como sus únicos operadores políticos

Pero, quizás, Vera Salgado sufre alguna especie de “bipolaridad política”, puesto que le juega las contras al aspirante morenista en San Nicolás de los Ranchos, Gumaro Sandre Popoca, a quien el sábado pasado trató de echarle a perder la presentación de la planilla de regidores. Así que este ex funcionario federal presuntamente allegado a Rodrigo Abdala quiere que el morenismo pierda en ese municipio, pese a que la postulación de Sandre Popoca fue aprobada por todos los liderazgos del partido.

Aunque es candidato de Morena en Huejotzingo, Vera Salgado apoya a Juan Manuel Panohaya, candidato de Nueva Alianza en San Nicolás. ¿Así o más traidor, este curioso personaje que, además, nació en San Martín Texmelucan, no en el municipio por el que quiere ser regidor en la planilla de Roberto Solís Valles:Denuncia Roberto Solís “guerra Sucia” en el proceso interno de Morena en Huejotzingo

CANDIDATO DE MORENA EN HUEJOTZINGO…SABOTEA A MORENA EN SAN NICOLÁS

Se ha constatado que este exfuncionario público planeó el sabotaje a la presentación del candidato de Morena a la Presidencia Municipal de San Nicolás de los Ranchos, Gumaro Sandre Popoca, este fin de semana, junto a integrantes de la planilla de candidatos a regidores del partido Nueva Alianza, al irrumpir de manera intempestiva en el evento. Situación que al final no se concretó.

Pero no solo eso, sino que el ex director de Programas Regionales de la secretaría federal de Bienestar CONDICIONA los apoyos sociales a cambio de votar por Juan Panohaya, que perdió la interna morenista, pese a que ello viola FLAGRANTEMENTE la ley electoral. Incluso, el contendiente de Nueva Alianza usa sus redes sociales, para presumir el respaldo de Vera Salgado, que estaría TRAICIONANDO a Morena y a toda la 4T, puesto que se supone que la esencia del movimiento amlista es “No Mentir, No Robar, No Traicionar”.

A decir de algunos vecinos de la zona, este tipo de acciones plantean interrogantes sobre la integridad y coherencia de los actores políticos involucrados. Obviamente, Sandre Popoca exige que se investigue a fondo esta situación, ya que “la consolidación del proyecto de la cuarta transformación en el estado de Puebla y en los municipios requiere de la lealtad y compromiso genuino de quienes se autodenominan representantes del cambio”, aseguran sus allegados.

Y las dudas matan ¿Vera Salgado actúa por motu proprio o sigue la línea de Rodrigo Abdala al jugarle las contras al morenismo en San Nicolás?. Si el coordinador de la campaña morenista a la gubernatura es INOCENTE y no está de acuerdo ni al tanto de lo que hace su ex colaborador, ¿por qué NO CONTROLA a su propio grupo político y VIGILA que los allegados sean REALMENTE LEALES a la 4T: Luego de fracasar en la contienda por la candidatura a gobernador, Rodrigo Abdala se registra por la ciudad de Puebla

AMLO EXHIBE COMO “MAPACHE CONSERVADOR” A…MANUEL BARTLETT

Duro y en la cabeza le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a su titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, al que en su mañanera llamó “mapache conservador”, aunque sin precisar el nombre: AMLO rechaza fraude o apagón eléctrico el día de las elecciones

El ex gobernador de Puebla y ex senador del PRI, Manuel Bartlett Diaz, seguramente sintió un mazazo en la cabeza cuando vio o le pasaron el resumen de la mañanera amlista, porque el titular del ejecutivo federal descartó un fraude en los comicios del 2 de junio a través de algún “apagón”, como los que la CFE permite en días recientes: Sistema eléctrico está estresado al máximo, no puede administrar demanda de energía: extitular de la CRE tras apagones

Pero no solo eso, sino que AMLO acusó que los fraudes electorales a través de apagones eran estrategias de los “conservadores”. Seguramente se acordó de lo sucedido en la elección presidencial de 1988, cuando al entonces secretario de Gobernación federal y titular del órgano electoral, Manuel Bartlett Díaz, se le “cayó el sistema” y, según se dice, esto permitió que las tendencias electorales cambiaran a favor de Carlos Salinas de Gortari y el PRI, que habría robado el supuesto triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas.

La “caída del sistema” se le llamó a ese terrible episodio de la lucha por el poder y, curiosamente, su principal protagonista despacha hoy como director de la CFE : De la caída del sistema a los apagones: el obscuro Bartlett